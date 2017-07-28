Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 30 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Amanos Dağları Beşikgöl ve Çökek Yaylası mevkisinde dün gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede etkisini arttırdı.



Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şubesi Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere güçlükle müdahale edildiğini söyledi.



Ketmen, çalışmalara 25 arazöz, 2 dozer ve 150 personelle devam ettiklerini belirterek, "Akşam saatlerine kadar 2 uçak ve 5 helikopterle hava desteği sürecek. Yangında şu ana kadar 30 hektar zarar gördü. Çalışmalara Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'ten gelen takviye ekipler katılmakta.'' diye konuştu.