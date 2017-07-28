Hatay'da orman yangını

Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Amanos Dağları'nın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kalan bölümünde orman yangını çıktı.



Alınan bilgiye göre, Beşikgöl mevkisindeki sarp alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, 2 helikopter, 1 dozer, 12 arazöz ve yer ekipleriyle müdahale edilmeye başlandı.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları Müdahale Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi.



Söndürme çalışmaları sırasında bir işçinin yaralandığını aktaran Ketmen, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.