Hatay'da iki terörist yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde terör örgütü PKK mensubu iki kişi yakalandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde terör örgütü PKK mensubu Suriye doğumlu 2 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Amanos Dağları'ndan inerek Suriye sınır hattına doğru silahsız ve teçhizatsız ilerlediği belirlenen PKK mensubu 2 teröristi takibe aldı.



Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 terörist, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Teröristlerin, terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Suriye'nin Afrin bölgesine gitmek istediği öğrenildi.



Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu şahısların Suriye doğumlu "Cemal" kod adlı A.M. ile "Ferhat" kod adlı R.A. olduğu belirtildi.



Teröristlerin saat 03.00 sularında gelen ihbar üzerine, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi Kargagediği mevkisinde Jandarma ekiplerince silah ve teçhizatlarını Amanoslar bölgesinde bırakarak Afrin'e geçmeye çalışırken saat 04.00 sularında yakalandığı kaydedildi.