Hatay'da eğitime kar engeli

Hatay'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçenin tüm okullarıyla yüksek kesimlerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verilecek.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Hatay'ın Belen, Yayladağı, Altınözü ve Hassa ilçelerindeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okularda yarın eğitim ve öğretim yapılmayacak.



Antakya, Defne ve Samandağı ilçelerindeki yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda da yarın eğitime ara verilecek.

Kaynak: AA