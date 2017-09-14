Hatay'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Hatay'da, terör örgütü DEAŞ adına ülkenin farklı yerlerinde eylem hazırlığındaki kişilerle irtibatta oldukları değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, il genelindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, DEAŞ adına ülkenin farklı yerlerinde eylem hazırlığındaki kişilerle irtibatta oldukları değerlendirilen 4'ü Suriyeli, 12 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.