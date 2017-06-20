Hatay'da beyaz balina kıyıya vurdu

Arsuz ilçesinde vatandaşlar, kıyıya vuran ve yaklaşık 12 metre uzunluğunda ölü beyaz balina buldu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaklaşık 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balina kıyıya vurdu.



Alınan bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi'nde sahilden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar, kıyıya vurmuş ve yaklaşık 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balinayı fark etti.



Vatandaşların durumu bildirmeleri üzerine, sahil kenarına gelen emniyet ekipleri de sahil güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine haber verdi.



Balinanın bulunduğu yere gelen yetkililer, rüzgar ve dalga nedeniyle balinaya müdahale edemedi.



Çeşitli yerlerinde kesiklerin bulunduğu balinanın dalgaların dinmesinin ardından, kıyıdan alınacağı belirtildi.