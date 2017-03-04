Hatay'a Suriye savaş uçağı düştü

Antakya merkez Yaylacık civarında Suriye Esed Rejimi'ne ait savaş uçağı düştü.

Hatay Valisi Erdal Ata, Antakya merkez Yaylacık civarında bir uçağın düştüğü ihbarına ilişkin "Biraz önce aldığım bilgiye göre, jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz." dedi.



Vali Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valiliğe yapılan ihbar üzerine Antakya merkez Yaylacık civarında bir uçağın düştüğü bilgisinin edindiklerini, Türk sivil havacılık ve silahlı kuvvetlerine ait bölgede herhangi bir uçuş faaliyetinin olmadığı şeklinde bilgiler aldıklarını ve teyit ettiklerini hatırlattı.



Uçağın muhtemelen Suriye tarafına ait olduğunu aktaran Ata, şunları kaydetti:



"Biraz önce aldığım bilgiye göre, jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz. Onları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hem jandarma hem emniyet hem de AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını yapıyorlar."



BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA



Başbakan Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye rejimine ait olduğu düşünülen MİG tipi bir uçağın Hatay Samandağ Yaylacık mevkisinde düştüğü yönünde bir bilgi var. Pilotun atladığı yönünde bilgiler geliyor. Oradaki birliklerimiz arama çalışmalarına destek oluyorlar. Şimdilik bilgi bu kadar." dedi.



Başbakan Yıldırım, "Uçak Türkiye sınırları içerisinde mi düştü?" sorusuna, "Bu konuda netlik yok. Bizim sınırda da olabilir, Suriye sınırında da olabilir araştırmalarla bu ortaya çıkacak. Düşme nedeni konusunda da henüz bir netlik yok ama o bölgede hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu yönünde raporlar var." yanıtını verdi.