Hatay ve Adana'da sıcaklık rekoru kırıldı

Adana ve Hatay merkezde, 2 Temmuz Pazar günü 39 yılın en sıcak temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü Adana ile Hatay merkez ve ilçelerinde, 8 Temmuz 1978 tarihinden bugüne kadar gerçekleşen en yüksek temmuz ayı sıcaklığına ulaşıldı.



Adana'da ortalama sıcaklık 44,4, Hatay'da ise 44,6 derece ölçülerek 39 yılın rekoru kırıldı.



Açıklamada, düşmeye başlayan sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğinin tahmin edildiği de kaydedildi.