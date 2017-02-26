Hatay maydanozu 'yabancı sofralara' lezzet katıyor

Türkiye'nin maydanoz üretiminde önemli bir yere sahip Hatay'da, her yıl yetiştirilen 60 bin ton civarındaki ürün Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

İklim şartları ve verimli arazileriyle hemen her ürünün yetiştirildiği Hatay'da yılda 60 bin ton civarında üretilen maydanoz, birçok yabancı mutfakta da yemeklere lezzet katıyor.



Kırmızı biber, pazı, erik, Trabzon hurması ve marul gibi ürünlerin yetiştirildiği Hatay, maydanoz üretiminde de adından söz ettiriyor. Verimli arazilerin yanı sıra üreticilerin bir karış toprağını değerlendirmek amacıyla evinin bahçesine bile ekimini yaptığı ürün, yurt içinde ve yurt dışında da büyük talep görüyor.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Samandağ İlçe Müdürü Öner Sertkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın başta Amik Ovası olmak üzere her karış toprağının bereketli olduğunu söyledi.



Toprak yapısı ve iklimi bakımından kentte birçok ürünün yetiştirildiğini anlatan Sertkol, ürünler arasında 4 mevsim hasat alınan maydanozun da büyük payı olduğunu dile getirdi.

EN ÇOK TALEP ROMANYA'DAN



Sertkol, maydanoz üretiminde ülke ihtiyacının yüzde 40'ının bölgeden karşılandığını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Hatay, narenciyeden zeytine, seracılık ve maydanoz üretimi gibi birçok tarımsal faaliyette büyük bir öneme sahip. Kentimizin geneli itibarıyla 19 bin 750 dekar alanda maydanoz üretimi söz konusu. Birçok yemekte kullanılan maydanozun büyük bölümünü Romanya'ya ihraç ediyoruz. Ürün, ülke ekonomisine senede yaklaşık 27 milyon lira katkı sağlıyor. Romanya'nın yanı sıra Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova'ya da gönderiyoruz. C vitamini açısından zengin bir ürün olan maydanoz, birçok çiftçinin geçim kaynağı durumundadır. İstihdama da büyük katkısı var."