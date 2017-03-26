Hat ve ebru sanatı için yöneticilikten vazgeçti

Gaziantep'te özel sektörde yöneticilik yaparken hat sanatıyla tanışan Oğuzhan, makamları adeta elinin tersiyle iterek "Semazen" adını verdiği atölyesinde kendini hat ve ebru sanatına adadı.

Gaziantep'te özel sektörde yıllarca yetkili pozisyonlarda çalışan Sema Oğuzhan'ın yaşamı, 10 yıl önce Arapça öğrenmek için gittiği kursla bir anda değişti.



Kursta açılan Hüsnü Hat atölyesine önce kısa süreliğine diye başlayan Oğuzhan, bir anlamda kendisini keşfettiği, huzur bulduğu hat ve ebru sanatını hayatına da işledi. Çalıştığı firmadaki tüm yetkilerini devredip makamı adeta elinin tersiyle iten Oğuzhan, açtığı atölyede sanatçılar yetiştiriyor.



Oğuzhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir şirkette halkla ilişkiler müdürü, bir ajansta da koordinatör olarak çalışırken işine faydalı olacağı düşüncesiyle 10 yıl önce Arapça kursuna yazıldığını anlattı.



Kursa başladıktan bir süre sonra açılan Hüsnü Hat atölyesine gitmeye başladığını belirten Oğuzhan, "4 ay diye başladım, 9 ay sürdü. Bunlar ilk kademelermiş. Yıllar sonra olayları birbirine bağladığımda zaten bana yol açılmış." dedi.



Bir süre sonra işlerini bırakıp tamamen hat ve ebru sanatına yoğunlaşabileceği bir atölye açmaya karar verdiğini ifade eden Oğuzhan, bu arada hat sanatının ustalarını aramaya koyulduğunu söyledi.



Şanlıurfa'da hattat Mustafa Kaçar'la tanıştığını belirten Oğuzhan, "Hat üstadım Kaçar'ın bende çok emeği var. Çalışırken koşturmaktan iç aleminizle baş başa kalamıyorsunuz. Allah vesilelerle bana bu atölyeyi açtırırken ben hep benim mesleğim var ben işimi bırakamam demiştim, kendimi atölyede buldum. İç alemimde çok şey yaşadım. 'Bu bana Allah'ımın bir güzelliğidir, bana bu kapıyı açıyorsa benim bu yolda ilerleme mi istiyor' dedim." ifadelerini kullandı.



Hat ve ebru sanatının sabır gerektirdiğini dile getiren Oğuzhan, insanların bu sanatları öğrenmede aceleci davrandıklarını sözlerine ekledi.