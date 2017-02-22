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Hastanede yer arama derdi, iç navigasyonla bitti

Hastanede yer arama derdi, iç navigasyonla bitti

Kamu hastaneleri arasında ilk kez Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata geçirilen, "Navigasyon Destekli Hasta Yönlendirme Sistemi" uygulaması, hastaların bina içerisindeki tüm bölüm ve alanlara kolaylıkla ulaşabilmesine imkan sağlıyor.
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Teknoloji 22 Şubat 2017 - 14:21

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