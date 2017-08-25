Hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı

Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan afet ve acil durum uygulama tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Muğla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Fethiye Devlet Hastanesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Foça Mahallesindeki Çalış Plajı'nda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.



Patlamada yaralanan 105 kişi ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesine getirildi. Ekipler yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlarla öncelik sırasına göre müdahale etti.



Gerçeğini aratmayan tatbikatı, hastane bahçesindeki hasta ve yakınları da ilgiyle izledi.



Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Okulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikata hastane çalışanları, UMKE, 112 ve jandarma ekiplerinin katıldığını söyledi.



Tatbikatı, bir afet durumunda yapılabileceklerin test edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için gerçekleştirdiklerini anlatan Okulu, "Burada çalışanlarımızın hem dinamizmini sağlamak hem de dikkat çekmek maksadıyla afet planımızı uyguladık. Yapmış olduğumuz tatbikatın neticesinde de 20 acil yaralı, 85 ayaktan hastanın müdahalesini gerçekleştirdik. Bunların 10'unun yoğun bakım ve ameliyathanede tedavisi giderildi. Diğer hastalarımızı da taburcu ettik." diye konuştu.