İzmir'de hastanede görevli doktora silahlı saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde tedavi için özel hastaneye gelen kişi tarafından silahla vurulan doktor yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde tedavi amacıyla özel hastaneye gelen kişi tarafından silahla vurulan doktor yaralandı.



Bel rahatsızlığı nedeniyle özel hastaneye giden Ş.B, muayene için Prof. Dr. Erhan Sesli'nin odasına girdi. Ş.B, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı doktor Sesli'ye ateş etti.



Kasığından yaralanan Sesli, ameliyata alındı.



Olay yerinden kaçmaya çalışan Ş.B. ile hastaneye birlikte geldiği iddia edilen arkadaşı M.G.D, güvenlik görevlileri ve polislerce yakalandı.



Ş.B'nin, sigortasının olmadığını söyleyince Sesli'nin kendisine tavsiyede bulunması üzerine ateş açtığı öne sürüldü.



Sesli'nin herhangi bir kemik ve damar yaralanması olmadığı, operasyonun başarıyla tamamlandığı öğrenildi.