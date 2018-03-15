Bartın’da hastane penceresinden düşen hasta yaşamını yitirdi

Bartın'da tedavi gördüğü hastanenin ikinci katındaki pencereden düştüğü öne sürülen hasta hayatını kaybetti.

Ajans Haber

Bartın Devlet Hastanesi ikinci katındaki dahiliye servisinde kanser tedavisi gören Mehmet Başak (89), yanında kalan refakatçisinin uyuduğu sırada gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.



Yakının uyandığında durumu bildirdiği hastane personelince yapılan kontrolde, hastane çamaşırhanesinin çatısına düştüğü görülen ve buradan itfaiye ekiplerinin yardımıyla alınan Başak, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Konuyla ilgili hem müdürlükleri hem de savcılıkça soruşturma başlatıldı.