Hasta şikayetleri için "WhatsApp" hattı

Doğu ve Güneydoğu'nun sağlık merkezi konumundaki Diyarbakır'da Kamu Hastaneleri Birliği, hastaların şikayetlerini, görüş ve önerilerini iletebileceği "WhatsApp Destek Hattı"nı uygulamaya koydu.

Diyarbakır'daki hastalar şikayetini "WhatsApp Destek Hattı" ile çözüme kavuşturuyor.



Doğu ve Güneydoğu'nun sağlık merkezi konumundaki Diyarbakır'da Kamu Hastaneleri Birliği, hastaların şikayetlerinin hızla çözülmesi, görüş ve önerilerinin yerine getirilmesi için 7 gün 24 saat geçerli "WhatsApp Destek Hattı"nı uygulamaya koydu. Uygulama ile hastalar 0507 086 21 21 numaralı telefon hattına şikayetlerini, önerilerini iletebiliyor. "WhatsApp Destek Hattı" bu yöntemle şikayetleri çözüme kavuşturulacak hastalardan tam not aldı.



1 Şubat'tan bu yana 14 kamu sağlık tesisinde başlayan hizmet, hedeflenen hasta memnuniyetine ulaştı. Hatta bildirimde bulunan 20'ye yakın hastanın sorunu çözüme kavuşturuldu.



"MESAJ ATILDIĞINDA ANINDA ÇÖZÜM YOLUNA GİDİYOR"



Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şükrü Budak, kendilerine destek hattından ulaşan hastalara gereken yardımın sunulduğunu söyledi.



Budak, vatandaşların sağlık hizmetlerine ilişkin sıkıntılarını, taleplerini 7 gün 24 saat genel sekreterliğe iletebileceğini vurgulayarak, amaçlarının ellerinden gelen her imkanı kullanarak hastalara verilen sağlık hizmetlerini daha da iyi hale getirmek, sağlık hizmetlerinde memnuniyeti artırmak olduğunu aktardı.



"WhatsApp hattından bize mesaj atıldığında anında çözüm yoluna gidiyor, sıkıntıları ilgili birimlerimize ulaştırıyoruz." diyen Budak, bu şekilde başhekimlerin ivedilikle sorunları çözmesinin sağlandığını kaydetti. Budak, hattın temel gayesinin vatandaşın hizmet alırken karşılaştığı sıkıntıları anında çözmek ve onlara en iyi hizmeti sunmak olduğuna işaret ederek, sağlık hizmetinin kalitesini bir nebze daha ileriye götürmek istediklerini sözlerine ekledi.



"KONUYA HEMEN MÜDAHALE EDEBİLECEĞİZ"



Hattın kullanıldığı kamu hastanelerinden Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Kamuran Tan, WhatsApp Destek Hattının vatandaşların sadece yaşadığı sorunlarla ilgili değil, görüş ve önerilerini iletebilmeleri için de oluşturulduğunu vurguladı.



Tan, uygulama ile vatandaşın şikayetlerini çok hızlı bir şekilde iletebileceğini ve sorunlara hızla müdahale edilebileceğini dile getirerek, "Daha önce hastalarımız şikayetleriyle ilgili bize başvurabiliyordu. Ancak bu uygulama sayesinde problemler anında genel sekreterimize oradan da bize iletiliyor. Bizler de konuya hemen müdahale edebileceğiz." şeklinde konuştu.



"BU HİZMETİ DUYDUĞUM ZAMAN ÇOK SEVİNDİM"



Hastaneden hizmet alan Rojbin Yılmaz, artık hastanede karşılaşacakları sorunları iletebilecekleri bir mesajlaşma hattının olduğunu söyledi.



Bu sayede sorunların daha hızlı çözüleceğin dile getiren Yılmaz, uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.



Ramazan Gün, WhatsApp iletişim uygulamasının sağlık veya diğer kamu kurumlarında kullanılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.



Herkese uygulamayı kullanmasını tavsiye eden Gün, "Bu hizmeti duyduğum zaman çok sevindim. Vatandaş olarak bu hizmetten yararlanmamız güzel olacak." dedi.



Yaşar Urak ise hastaneye geldiğinde hattın uygulamada olduğunu öğrendiğini işaret ederek, hizmetten çok memnun kaldığını kaydetti. Hattı kullanacaklarını dile getiren Urak, "Keşke daha önce hastanelerde bu uygulama söz konusu olsaydı." ifadesini kullandı.





