İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

İstanbul'da kar yağışı başladı. Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan karın gün içinde kent merkezine kadar inmesi bekleniyor.

BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

CUMA'YA KADAR KAR VAR



Twitter'da İstanbul için çarşamba ve perşembe için kar yağışı uyarısından bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

Şen, ''Trakya'da kar yağışı başladı, yarın Tekirdağ da dahil sıcaklılar düşüyor. Çarşamba öğleden sonra ve perşembe İstanbul'da kar var. Nem yeterli ve sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşer. İstanbul - Ankara yolunda Bolu'da, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar ulaşıma engel olabilir, cuma biter'' dedi.

Kaynak: Ajanshaber