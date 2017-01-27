Haşdi Şabi Peşmergeye saldırdı

Musul iline bağlı Sincar ilçesinde Haşdi Şabi milisleri Peşmerge güçlerine saldırdı.

Irak’ın Musul iline bağlı Sincar ilçesinde Haşdi Şabi milislerinin Peşmerge güçlerine saldırdığı bildirildi.



Peşmerge Güçleri Sincar Bölgesi Komutanı Serbest Lezgin, Haşdi Şabi’nin, Telafer ile Sincar arasında kalan Peşmerge mevzilerini toplarla vurduğunu söyledi. Saldırıda 1 Peşmergenin yaralandığını ifade eden Lezgin, Haşdi Şabi güçlerinin şimdiye kadar Peşmergeye 5 kez saldırdığını dile getirdi.



Haşdi Şabi’nin daha önce Peşmergeyi hedef alan saldırılarında “yanlışlıkla oldu” savunmasında bulunduğunu aktaran Lezgin, saldırının tekrar etmesi halinde daha fazla tahammül edemeyeceklerini ve gerekli cevabı vereceklerini ifade etti.



Peşmerge Güçleri Bakanlığı Basın Sorumlusu Helgurt Hikmet de Rudaw TV’ye verdiği demeçte, olaya ilişkin Haşdi Şabi tarafından açıklama beklediklerini söyledi. Saldırının ilk olmadığını ifade eden Hikmet, Peşmerge Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.



Irak’ın batısında Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Sincar (Şengal) ilçesi, terör örgütü DEAŞ’tan temizlendikten sonra terör örgütü PKK ile Haşdi Şabi’nin bölgedeki varlığıyla gündeme gelmişti. Bölgeyi DEAŞ’tan kurtaran Peşmerge güçleri ile diğer silahlı gruplar arasında zaman zaman gerginlik çıkıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de terör örgütü PKK’ının bölgeden çıkmasını ve Haşdi Şabi’nin de bölgede gerginliğe yol açan saldırılarından vazgeçmesini istiyor. Ancak Haşdi Şabi’nin içinde farklı silahlı grupların olması nedeniyle bu gücü kontrol etmenin zorlaştığı belirtiliyor.