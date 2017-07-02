Hasat dönemi serin geçti gülde rekolte arttı

Isparta'da hasat dönemi olan mayıs ve haziran aylarının serin ve yağışlı geçmesi, 45 günlük hasat döneminin 60 güne, 6 bin ton civarında olan gül çiçeği rekoltesinin de 8 bin tonun üzerine çıkmasını sağladı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da hasat dönemi olan mayıs ve haziran aylarının serin ve yağışlı geçmesi, hem hasat mevsiminin uzamasını hem de rekoltenin artmasını sağladı.



Dünyanın en önemli gül üretim merkezi konumundaki Isparta'da gül çiçeği hasat döneminde sona yaklaşıldı. Normal sezonda mayıs ayının ikinci haftası başlayan ve haziran ayının ortalarına kadar devam eden hasat dönemi, kentte havanın mayıs ve haziranda serin ve yağışlı geçmesi sayesinde uzadı.



Hasat döneminin normal şartlarda 45 gün sürdüğü Isparta'da, aşırı sıcaklıklarının olmaması, havanın serin ve yağışlı geçmesi dolayısıyla hasat dönemi süresi 60 güne çıktı. Hasat döneminin uzaması 6 ila 7 bin ton arasında değişen gül çiçeği rekoltesinin bu yıl 8 bin ton üzerine çıkmasını sağladı.



Bunun yanında gül dikim alanlarının artması da rekolteyi olumlu yönde etkiledi.

"BU YIL İKLİM OLARAK, HAVA ŞARTLARI AÇISINDAN İYİ BİR SEZON GEÇİRDİK"



Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl iklim olarak, hava şartları açısından iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.



Isparta'nın toprak yapısı, rakım ve iklim şartlarının güle çok uygun olduğunu anlatan Çelik, "Isparta çevresi itibarıyla Torosların düğüm noktasında bulunuyor. Ne Akdeniz iklimi gibi çok sıcak ne de karasal iklim gibi çok soğuk bir iklime sahibiz. Burası Akdeniz ikliminden karasal iklime geçiş bölgesinin olduğu, gülün de en çok sevdiği nisan yağmurlarının doyasıya yağdığı, gülün istediği güneşin ve serinliğin olduğu bir yer." dedi.



"YÜZDE 35-40'LIK DAHA FAZLA ÜRÜN ALMAYI BAŞARDIK"



Mayıs ayının 15'i, 20'si gibi başlaması gereken gül çiçeği hasadına, bu yıl kış şartlarının ılık geçmesi sayesinde mayıs ayının ilk haftasında başladıklarını söyleyen Çelik, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla sezon hala devam ediyor. Bu sezon 60 günlük hasat döneminin olması bekleniyor. Güllerin gövdelerinde bulunan tomurcuklar topraktan aldığı besinlerle daha uzun ömürlü oldu. Sıcakların çok aşırı olmaması, günlerin serin ve yağışlı geçmesi rekolteyi artıran en önemli etkenlerden biri haline geldi. Geçen seneki rekolteyle bu yılki rekolteyi karşılaştırdığımızda aynı bahçede geçen seneye oranla bu yıl yüzde 35-40'lık daha fazla ürün almayı başardık."



Gül dikim alanlarının son yıllarda arttığını ve bunun da rekolteyi olumlu etkilediğini belirten Çelik, "Dikim alanlarının artmasıyla artık bu dönem 8 bin ton ve üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda bu 9 bin ton civarlarında olacaktır." dedi.