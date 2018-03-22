Hasankeyf'te gerginlik! Polis müdahale etti

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde DSİ 16. Bölge Müdürlüğünün Hasankeyf çarşısı ile bazı evlerin boşaltılmasına ilişkin gönderdiği tebligata karşı çıkan ve yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, DSİ 16. Bölge Müdürlüğünün 22 Şubat'ta Hasankeyf çarşısı ile bazı evlerin boşaltılmasına ilişkin gönderdiği tebligata karşı çıkan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla belediye binası önünde toplandı.

Daha sonra yeni yerleşim yerindeki Kaymakamlık binasına yürümek isteyen grubu, Hasankeyf Köprüsü'nde polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen yürüyüşe devam etmem isteyen gruba polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildi.

Olay yerine gelen Kaymakam Faruk Bülent Baygüven, vatandaşlarla görüşerek sorunun çözümü için elinden geleni yapacağını aktararak, yolun trafiğe açılmasını sağladı.

Grup adına konuşan Kale Mahallesi Muhtarı Murat Batıhan, tebligatla ev ve iş yerlerinin boşaltılmasının istendiğini, yeni yerleşim yerinin inşa süreci tamamlanmadan gidecek bir yerleri olmadığını söyledi.

"Söz konusu tebligatta emre uyulmaması halinde esnafın ve mahalle sakinlerinin zorla çıkarılacağı ihbar edilmektedir. Yeni yerleşimin hala inşaat safhasında olduğu, tarihi çarşıda da şu anda yürütülen düzeyde bir ticari faaliyeti kaldıracak durumunda olmadığını belirtmek istiyoruz." ifadesini kullanan Batıhan, Hasankeyf sakinleri olarak taleplerinin karşılanmasını istedi.





- Kaymakam Baygüven: "Her türlü girişimde bulunduk''

Kaymakam Baygüven de AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur edilmemesi için her türlü girişimde bulunduklarını söyledi.

Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Baygüven, bugün bir grup vatandaşın yürüyüş yaparak köprüyü ulaşıma kapattığını anlattı.

Baygüven, "Köprüyü trafiğe kapatmak hiçbir şeye çözüm değil aksine yoldan geçen, hastası olanları, hastaneye gidecek ve cenazesi olanlara yönelik mağduriyetler oluşturuyor. Vatandaşlarımızla görüşerek yolu trafiğe açtık. Onların sorunları varsa çözmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA