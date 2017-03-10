Harşit Çayı, 80 milyon liralık projeyle turizme kazandırılacak

Gümüşhane'nin Vauk Yaylası'ndan doğarak Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı ile çevresi, yaklaşık 80 milyon liralık ıslah ve rekreasyon projesiyle turizme kazandırılacak.

Gümüşhane kent merkezi ile Torul, Kürtün ve Doğankent'i geçip Tirebolu'dan denize dökülen 160 kilometrelik Harşit, Türkiye'nin en yüksek akım hızına sahip çaylarından biri olma özelliği taşıyor.



Aşağı kesiminde 28 metreküp/saniye, kabarık zamanlarında 232 metreküp/saniye debiye ulaşan çayda 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığınca başlatılan ıslah ile rekreasyon projesi kapsamında, taşkınların önüne geçilmesi ve Harşit Çayı'nın turistik alan olarak kullanılabilmesi amaçlanıyor. Projeyle, çay ile çevresi bambaşka bir çehreye bürünecek.



Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada, kentin, doğal güzelliklerinin yanı sıra doğa turizmi açısından gelişmeye elverişli olduğunu söyledi.



Kentin sahip olduğu imkanları turizme kazandırmak adına önemli projelere imza atıldığına dikkati çeken Memiş, Harşit Çayı ıslah ve rekreasyon projesinin bu anlamda çok önemli yeri bulunduğunu ifade etti.



"PROJENİN TAMAMLANMASI 2 YILI BULACAK"



Vali Memiş, DSİ eliyle yürütülen ve finanse edilen proje tamamlandığında, çay boyunda kafeterya hizmetlerinin de verilebileceğini belirtti.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun projeyi "Gümüşhane'ye gerdanlık hediye ediyoruz" şeklinde tanımladığını dile getiren Memiş, "Amacımız, debisi yüksek olan Harşit Çayı'nı kontrol altına almakla birlikte, yaklaşık 2-3 kilometre uzunluğundaki bir güzergahı, rekreasyon alanı olarak yürüyüş alanıyla Gümüşhane'ye kazandırmaktır." dedi.



Debinin yüksek olmadığı zamanlarda yazın dere içinde, kenarında açılan alanlarda vatandaşların yürüyüş yapabileceği kaydeden Memiş, bu yatırımlarla, kentteki öğrencileri de yeni yaşam alanlarından faydalandırmayı amaçladıklarını anlattı.



Vali Memiş, ıslah çalışmasıyla Harşit Çayı'nın taşkınlar nedeniyle can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin önüne geçeceklerini vurgulayarak, "Projenin birinci kısmı tamamlanmak üzere. İkinci kısmı da ihaleye çıkarıldığında maliyeti 80 milyon lirayı bulacak. İkinci kısmın ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Projenin tamamlanması yaklaşık 2 yılı bulacak." diye konuştu.