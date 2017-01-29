Harranlı kadın girişimcinin keçe ürünleri yurt dışından ilgi görüyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kredi desteğiyle keçecilik yapımına başlayan kadın girişimci Ünlü, kısa sürede yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da sipariş almaya başladı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kredi desteğiyle keçecilik yapmaya başlayan Handan Ünlü, kısa sürede sanatıyla Londra'ya ulaştı. İngiltere'den bir butik işletmeden sipariş alan Ünlü, bir yandan Halk Eğitimi Merkezine gelen kadınlara keçeciliği öğretirken diğer taraftan da siparişlerini yetiştirme telaşı yaşıyor.



Bir arkadaşının tavsiyesiyle 15 yıl önce başladığı keçeciliği zamanla geliştiren Ünlü'nün (39) dikişsiz olarak keçeden ürettiği kıyafetler, yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.



Harran Kaymakamlığı Halk Eğitimi Merkezinde eğitmenlik de yapan Ünlü, keçeciliği 16 kursiyere de öğretiyor. Kendisinin ve kursiyerlerin ürettiği ürünleri pazarlayan Ünlü, kadınların aile bütçesine katkı sunmalarına da destek oluyor.



Ünlü yaptığı açıklamada, 17 yaşında evlendirildiği için ortaokulu yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi.



Hayatını düzene oturttuktan sonra bir taraftan keçecilik mesleğini sürdürdüğünü, diğer yandan da eğitimine devam ettiğini belirten Ünlü, açıköğretimde okuduğunu anlattı.



MİKRO KREDİYLE HAYATI DEĞİŞTİ

Bir arkadaşının tavsiyesiyle aldığı mikro krediyle hayatının değiştiğini vurgulayan Ünlü,"Ailemde el sanatlarıyla uğraşanlar vardı. Ben de küçük yaşlardan itibaren el sanatlarına ilgi duyuyordum. Halk eğitimi kurslarına devam ettim ancak evlenince ara vermek zorunda kaldım. Ancak pes etmedim, bir iş yerinden gelen teklifi değerlendirerek işe başladım. Sonra arkadaşlarım bana mikro kredi almamı tavsiye ettiler. Aldığım kredi çok cüzi bir miktardı ama yün alarak evde keçecilik yapmaya başladım. Buradan kazandığım parayla hem kendi eğitimim, hem de kızlarımın eğitim masraflarını karşıladım."diye konuştu.



"SİPARİŞ ÜZERİNE VE İNTERNETTEN SATIŞ YAPIYORUZ"

Ünlü, ürettikleri kıyafetlerin zamanla yurt içinde ve yurt dışında ilgi görmeye başladığını söyledi.



Keçeden kıyafetleri internet üzerinden sattığını aktaran Ünlü, "Sipariş üzerine ve internetten satış yapıyoruz. Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara'da bazı mağazalarda bu ürünlerimizi satıyoruz. Sabancı Üniversitesi 500 fular siparişi verdi. Yoğun bir tempo içinde olacağız gibi görünüyor. Londra'dan bir butik işletmecisiyle görüştük ve onun için yelek siparişi aldık. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar bizi çok memnun ediyor." sözlerine yer verdi.