Hapishanelerdeki Filistinliler kurtarılacak

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların kurtarılacağını, bunun sadece zaman meselesi olduğunu bildirdi.

Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular kurtarılacak; bu sadece zaman meselesi." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada ayrıca, İsrail mahkemesinin, ömrünün 36 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Nail el-Bergusi'nin yeniden müebbet ile 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına da değinilerek, bu kararın "kıymetinin olmadığı" kaydedildi.



Hamas ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bergusi hakkında verilen kararı "suç" olarak nitelendirdi.



Açıklamada, "Bu gibi hükümler, Hamas'ın elindeki esir askerlerle ilgili şartlarını değiştirmeye yaramayacaktır. İşgal güçleri ancak takas anlaşmasıyla direnişin şartlarına cevap verdiği durumda askerlerini geri alır." değerlendirmesinde bulunuldu.



İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, Filistinli esirlerin "duayeni" olarak tanımlanan ve 36 senenin 34'ünü kesintisiz olarak cezaevinde geçiren Bergusi'yi yeniden müebbet ile 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bergusi, İsrail hapishanelerinde en uzun yaşamış siyasi tutuklu olarak kayıtlara geçmişti.



Nail el-Bergusi, 1978 yılında 19 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanmış ve 2011'de Hamas ile İsrail arasında varılan esirler değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılmış, 2012'de yeniden tutuklanmıştı.