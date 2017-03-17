Hani nerede demokrasi, hani nerede insan hakları?

Başbakan Yıldırım, "Bizde demokrasi var da Avrupa'da son zamanlarda demokrasiden eser yok. Hani nerede demokrasi, hani nerede insan hakları?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, partisince Gümüşhane'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Başbakan Yıldırım şunları söyledi:



"Bizde demokrasi var da Avrupa'da son zamanlarda demokrasiden eser yok. Bir bakıyorsunuz Hollanda, bakanımızın önünü kesiyor, atlarıyla, itleriyle oradaki soydaşlarımızın üzerine saldırıyor, darbediyor. Hani nerede demokrasi, hani nerede insan hakları? Bu işler lafla olmuyor. Avrupa iki yüzlülük yapıyor. Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı alaşağı olurken sesi çıkmıyor, demokrasiyi hatırlamıyor. Bosna'da katliam olurken, soykırım olurken gözlerini kapıyor, insan hakları aklına gelmiyor, Suriyeli göçmenleri ülkelerine almamak için tekmeler atıyorlar, duvarlar örüyorlar, kıllarını kıpırdatmıyorlar."



"DAĞIN KARNINDAN GEÇİYOR"



"Değerli Gümüşhaneliler, siz tabela projesi nedir bilir misiniz?" diye soran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu dağın tepesinden geçen bin 700 metrelik Zigana Tüneli'ni hatırlayın. Temeli 1975'te atılmış. 80 bir şey yok, 82 yok, 85 yok, 89 yılında tam 14 yılda bitmiş ama biz bugün Zigana tünelinin temelini attık. Öyle dağın boynundan değil, dağın karnından geçiyor 15 kilometre. Bu tünel bitince ne olacak biliyor musunuz? Gümüşhane'den Trabzon Havalimanı'na 40 dakikada gideceksiniz. Ne zaman bitecek? Temel attık, tarihi de verdik, aklınızın bir köşesine yazın 29 Ekim 2019'da. Zigana Tüneli 30 kilometreyi 4 yılda bitiriyoruz. Bin 700 metreyi 14 yılda bitiremeyen bir Türkiye'den, 30 kilometre tüneli 4 yıla sığdıran bir Türkiye var artık. Bu sizin, AK Parti iktidarı sayesinde. Eski dönemlerde proje yapmak isteyenler arazinin önüne bir tabela koyar, çeker giderdi. İş deseniz yok, icraat deseniz yok, yatırım deseniz hiç yok. Biz AK Parti olarak bu tabelacılığı bitirdik. Tabela projeciliğini tedavülden kaldırdık. Yerine büyük projeleri getirdik. Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık, hızlı treni yaptık, dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. 'İmkansız' denen Marmaray'ı yaptık, denizin altından tünelleri geçirdik, yetmedi yanına bir de arabaların geçeceği Avrasya tünelini yaptık."



Yıldırım, istikrarın, güçlü iktidarın farkının bu olduğunu belirterek, "Güçlü iktidar demek daha çok hizmet, daha çok proje demek, darbecilere de darbeyi indirmek demektir." dedi.