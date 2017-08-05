Erdoğan: Çok yakında önemli bir adım atacağız

Malatya'da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı'nın ardından çok yakında bölgede Türkiye'nin önemli adımlar atacağını açıkladı.

Malatya'daki toplu açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de yeni hamlelerinin çok yakında geleceğini söyledi.



ÇOK YAKINDA YENİ HAMLE GELİYOR



Erdoğan konuyla ilgili, "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak" ifadelerini