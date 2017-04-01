Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maç

Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gaziantepspor'u konuk edecek Osmanlıspor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak.

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gaziantepspor'u konuk edecek.



Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.



Ev sahibi Osmanlıspor, milli maçlar öncesi takımın başına geçen yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak.



Eski teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ligin ikinci yarısındaki 9 maçta sadece 1 galibiyet alan başkent temsilcisi, Hamzaoğlu ile yeni bir sayfa açmaya çalışacak.



Ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Osmanlıspor, 31 puanla 12. sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Gaziantepspor ise 19 puanla son sırada yer alıyor.