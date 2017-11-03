Hamsinin fiyatı 7 liraya indi

Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçıların yüzü hamsi bolluğuyla gülüyor.

Karadeniz'e ava çıkan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hamsi bolluğunun balıkçıları memnun ettiğini anlattı.



Karakaş, Özellikle Orta Karadeniz'de hamsi bolluğunun yaşandığını vurgulayarak, "Bölgemizde de tezgahlarda uygun fiyatlardan satılmakta. Gırgırlar tabii ki hamsi avcılığından memnun. Fiyatlar hem iyi hem de uygun. Hamsinin bir kısmı yem fabrikalarına gidiyor. Bir kısmı da şoklama yapılıp donduruluyor. Piyasaya da sunuluyor. Gayet uygun fiyatlardan alıcı bulunabiliyor." diye konuştu.



Palamudun beklentilerini karşılamadığını aktaran Karakaş, palamut sezonunun sonuna gelindiğini belirtti.



Karakaş, palamudun bundan sonra avlanmasının tesadüf olacağını söyleyerek, "Çinekop, lüfer durumu iyi. Çıkmaya da başladı. Fiyatları biraz yüksek ama avlandıkça düşecektir. İstavrit, mezgit var. Fiyatları gayet uygun. Karadeniz'de artık sardalya balığı çıkmaya başladı. Birkaç senedir az az avlanıyordu. Şimdilerde biraz fazla avlanıyor." ifadelerini kullandı.



Tezgahlarda hamsi, istavrit, tirsi 7 lira, çinekop 30 lira, barbun 15-20 lira, kalkan 70-100 lira, lüfer ise tanesi 25 liradan satılıyor.



