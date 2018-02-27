Hamsi Şenliği’nin geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı

İzmir'in Tire ilçesinde belediye ve Tire Küçük Menderes Karadenizliler Derneği’nin işbirliğinde yapılan organizasyonda kurulan stantlardan elde edilen gelir, "Mehmetçik Vakfı"na bağışlandı.

Derneğin Cumhuriyet Meydanı’ndaki merkezinde gerçekleşen buluşmada, Küçük Menderes Karadenizliler Derneği Başkanı Yakup Aydın ve dernek üyeleri toplanan 15 bin liralık yardımı, Mehmetçik Vakfı İzmir Bölge Başkanı Emekli Kurmay Albay Ahmet Tuncer ve Emekli Albay Halil İbrahim Çelik’e teslim etti.

Başkan Aydın, burada yaptığı konuşmada, stant kurarak sattıkları ürünlerin parasını bağışlayan katılımcılara teşekkür etti.