Hamidiye Spor Kompleksi açıldı

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hamidiye Spor Kompleksi'nin açılışına katıldı.

Kağıthane'de inşa edilen spor kompleksinin açılışında milli güreşçi Rıza Kayaalp'in yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Gençlik Spor İstanbul İl Müdürü Cemil Boz yer aldı.



Milli güreşçi Rıza açılışta, halk için yapılmış tesislerin çoğalmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kağıthane Belediyesinin yaptırmış olduğu bu güzel kompleks, gençlere birçok branşta hizmet verecek. Tesisleri açmak kadar içini doldurmak da önemli. Tecrübeli antrenörlerle buralardan birçok sporcunun yetişeceğine de inanıyorum. Gençliğimiz çok başarılı. Tesislerde inşallah ülkemize güzel başarılar getirecek sporcular yetişir." ifadelerini kullandı.



Gençlere elde ettikleri başarılarla örnek olmaları gerektiğini aktaran Rıza, "7 yıldır büyüklerde güreşiyorum. Gençlerde de birçok madalya kazandım. Fransa'da katıldığım yedinci dünya şampiyonamdı ve orada üçüncü şampiyonluğumu aldım. Küçükken bunlar hep bir hayaldi ama çalışınca ve bize sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirince, hayatımızdan, sosyal yaşantımıza kadar çoğu şeyden fedakarlık yapınca, bu başarılar da kaçınılmaz oluyor. Güreş branşında ülkemize katkıda bulunmaya devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak güreşi zirvede bırakmak istediğini yineleyen milli sporcu, şunları kaydetti:



"Olimpiyatlarda 31 yaşında olacağım. Altın madalya alırsam güreşi bırakacağım. İşi zirvesinde bırakmanın bana ne gibi bir avantajı olabilir onu da düşünmek gerekiyor. Başarı kazanmış, yetenekli, hizmet etmek isteyen bir insan olarak bırakacağım. Her zaman kendime; 'Allah'ım çalıştığım kadar nasip et. Bu işi bıraktıktan sonra hizmet edeceksem bana makam, mevki nasip et.' diyen bir insanım. Bilgi birikimimi sadece gençliğimiz için harcamak istiyorum. İnşallah 2020'de altın madalyayı aldıktan sonra, bırakıp bırakmayacağımızı düşünmek gerekiyor. Spor konusunda tüm gençliğimize hizmet etmek istiyorum."



Açılışın ardından Rıza Kayaalp ve beraberindeki katılımcılar, spor kompleksinin içini gezdi.



Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, fitness, masa tenisi, cimnastik, satranç, pilates, kafeterya ve kapalı otoparkı ile 7 bin 200 metrekarelik alanda yapılan spor kompleksi, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.