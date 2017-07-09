Hamburg'ta 411 kişi gözaltına alındı

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'daki yaşanan şiddet olaylarında, 476 polisin yaralandığı, 411 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer ve G20'nin güvenliğinden sorumlu Emniyet Amiri Hartmut Dudde, düzenledikleri basın toplantısında, G20'nin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.



Emniyet Amiri Dudde, 22 Haziran-9 Temmuz arasında yaşanan olaylarda 476 polisin yaralandığını, 411 kişinin gözaltına alındığını, 37 kişinin de tutuklandığını belirtti.



Dudde, daha önce Hamburg'da böyle bir durumun hiç yaşanmadığını vurguladı.



Eyalet Başbakanı Scholz da yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.



Scholz, "Hamburg'daki güvenliği sağlama görevinin, kentin ve belki de Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenliği sağlama görevi olduğunu" söyledi.



Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile hastanede tedavi gören yaralı polisleri ziyaret ettiklerini anımsattı.



Hamburg'daki protestoların çok kötü görüntülere sahne olduğuna dikkati çeken Scholz, gösteriler nedeniyle zarar gören araçların sahipleri ve iş yerleri yağmalananların zararlarının karşılanması için Başbakan Angela Merkel ile görüştüğünü ve bu konuda ivedilikle bir çözüm sağlanacağını dile getirdi.



Scholz, olayların kendisini ve birçok kişiyi şoke ettiğini anlatarak, "Bu kabul edilemez. Böyle bir durumun bir daha Hamburg'da yaşanmasına müsade edilemez." ifadelerini kullandı.



1,5 YILLIK HAZIRLIK



Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Meyer ise G20 Liderler Zirvesi için 1,5 yıldır hazırlık yaptıklarını ve güvenliği sağlamak amacıyla Almanya'daki tüm teknik ve diğer imkanlardan faydalandıklarını söyledi.



Meyer, 20 binden fazla polisin Hamburg'da görev aldığını ancak yine de istenmeyen olayların yaşandığını belirtti.



"Güvenlik güçlerinin taktik hatası yaptığı ve olaylara yeterince müdahale etmediği" yönündeki eleştirilere de cevap veren Meyer, "Elimizde pusu bulgusu vardı. Çatılardan arkadaşlara iki yönlü atılan zarar verici maddeler vardı. Biz de arkadaşlarımızın hayatlarını tehlikeye atmamak için müdahalede beklemek zorunda kaldık." dedi.



Hamburg Eyaleti İçişleri Senatörü Andy Grote de Hamburg'da şiddet olaylarının yaşanmasını hiç beklemediklerini söyledi. Grote, vatandaşların, polisin olaylara müdahalede yeterli olmadığı ve geç kaldığıyla ilgili eleştirilerini anlayabildiğini kaydetti.



