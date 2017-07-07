Hamburg'da "G20" yangını

Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi protestolara konu oluyor. Kentte çıkan olaylarda şimdiye kadar 111 polis yaralandı. 29 kişi gözaltına alınırken, 15 kişi polis merkezlerine götürüldü.

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiye kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor.



Hamburg polisinden yapılan açıklamada, bu sabah, araçların, kurulan barikatların ve çöp bidonlarının yakıldığı belirtildi.



Kanada delegasyonunun aracının lastiklerinin delindiği, bir karakola taşlı saldırı yapıldığı, polis araçlarının tahrip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, Altona bölgesindeki bir helikoptere aydınlatma fişeği atıldığı ancak helikoptere isabet etmediği bildirildi.



G20 HAMBURG SOKAKLARINI KARIŞTIRDI (VİDEO)



PROTESTOCULAR ARAÇLARI ATEŞE VERDİ (VİDEO)



Açıklamada ayrıca Moğolistan Konsolosluğunun camlarının kırıldığı, Park Hyatt Oteli önündeki özel güvenlik ekiplerine saldırıldığı ifade edildi.



Özellikle G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlediği Fuar Merkezi çevresindeki yolları kapatmak için sokaklarda oturma eylemlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, polisin göstericilere müdahale ettiği bildirildi.







Polisin gösterilerde kararlılıkla suç işleyenlere izin vermeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, dün akşamdan bu yana çıkan olaylarda en az 111 polisin yaralandığı aktarıldı.



Ayrıca açıklamada, olaylar nedeniyle 29 kişinin gözaltına alındığı, 15 kişinin de polis merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.







Bu arada Alman basını, polisin oturma eylemi yapan göstericilere tazyikli suyla müdahale ettiğini yazdı.







St. Pauli, Altona ve Sternschanze semtlerinde, gece boyunca devam eden gösterilerde, birçok suç işlendiği, göstericilerin çok sayıda bina, araç ve trafik lambasına zarar verdiği, sokaklarda barikatlar kurduğu ifade edildi.



Hamburg itfaiyesinin yaptığı açıklamada da, bu sabah Elbaussee bölgesinde 15 aracın ateşe verildiği, bazı binaların da yangından etkilendiği aktarıldı. Açıklamada, kentin başka yerlerinde de araçların ateşe verildiği yönünde haberler olduğu aktarıldı.



Zirve karşıtı gösteri düzenleyen gruplar ise polisin orantısız müdahalesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.



TRUMP'IN EŞİ MELANIA KONAKLADIĞI BİNADAN AYRILAMADI



ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Hamburg'da konakladığı binadan, bina dışındaki protestolar kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle ayrılamadığı belirtildi.



G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Trump'a eşi Melania Trump da eşlik ediyor.



Alman Haber Ajansının (DPA) Trump'ın sözcüsüne dayandırdığı haberde, Melani Trump'ın Hamburg'da kaldığı binadan, protestocuların güvenlik önlemlerini tehlikeye atması sebebiyle ayrılamadığı ifade edildi.



Alman basını daha önce, Hamburg'daki protestocuların, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye gideceği istikamette oturma eylemi başlattığını ancak polisin bu eyleme müdahale ettiğini duyurmuştu. Haberlerde ayrıca Trump'ın aracının eylem nedeniyle yolunu değiştirerek zirve alanına ulaştığı da kaydedilmişti.