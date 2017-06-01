Hamas milletvekilleri maaşlarını hastalara bağışladı

Filistin parlamentosundaki Hamas milletvekilleri aylık maaşlarını böbrek ve kanser hastalarının tedavisi için bağışladı.

Filistin parlamentosundaki Hamas milletvekilleri aylık maaşlarını böbrek ve kanser hastalarının tedavisi için bağışladı.



Meclis Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, yaklaşık 41 bin doların sağlık bakanlığına bağışı sonrası yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Gazze'de ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan sağlık sektörü ve hastalarla dayanışma için bağışın yapıldığını söyledi.



Sağlık bakanlığının ciddi anlamda yakıt ve ilaç sıkıntısı çektiğini ifade eden Bahr, uluslararası topluma Gazze'deki sağlık sorunlarının çözümü ve hastaların desteklenmesi için yardım etmeleri çağrısı yaptı.