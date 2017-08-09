Hamas İsrail'i kınadı

Hamas Sözcüsü Berhum: Siyonist barbarca saldırının Gazze'de direnişin mevzilerini kasten hedef alması, düşmanın sonuçlarına katlanacağı tehlikeli bir ihlaldir.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarını kınadı.



Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Siyonist barbarca saldırının Gazze'de direnişin mevzilerini kasten hedef alması, düşmanın sonuçlarına katlanacağı tehlikeli bir ihlaldir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Gazze'nin işgal güçlerinin silahlarını test edeceği bir saha olmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.



İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.



Gazze'deki Şifa Hastanesi Hasta Kabul ve Acil Servis Bölümü Sorumlusu Eymen es-Sahbani, yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığını belirtmişti.



Sahbani, yaralılardan başına şarapnel parçası isabet eden bir Filistinlinin durumunun ağır olduğunu ifade etmişti.



Gazze'deki emniyet kaynakları da Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktaya 6 roket saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.