Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar

Fetih Hareketi, Filistin hükümetinin uygulamalarını protesto etmek amacıyla Gazze'deki faaliyetlerini durdurdu.

Fetih Hareketi'nin, Filistin hükümetinin uygulamalarını protesto etmek amacıyla Gazze Şeridi’ndeki faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.



Açıklama yapan hareketin Gazze'deki yetkililerden Ziyad Matar, "Hareketin sekreter ve üyelerin onayıyla, maaş kesintileri, çalışanların erken emekli edilmesi ve hastaların yurt dışı çıkışları olmak üzere Gazze Şeridi’ne yönelik uygulamalara karşı protesto olarak hareketin faaliyetlerini durdurma kararı alındı." dedi.



Filistin hükümetinin Gazze’ye yönelik uygulamaları kaldırması durumunda hareketin de söz konusu kararından vazgeçeceğini dile getiren Matar, hareketin perşembe gününden sonra ek adımlar atabileceğini kaydetti.



Filistin hükümetinin söz konusu uygulamaları yerine getirmeye kararlı olduğunu daha önce dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih üyelerini de etkileyen uygulamaların Hamas Hareketi’ni mevcut ayrılığı sonlandırmaya, İdari Komitesi’ni lağvetmeye ve Gazze Şeridi’nin yönetimini Ulusal Uzlaşı Hükümetine teslim etmeye zorlamayı amaçladığını savunmuştu.