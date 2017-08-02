Hamas heyeti Batı Şeria'da

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas heyetini makamında kabul etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas heyetini Ramallah'taki makamında kabul etti.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas'ın Hamas heyetini kabulünde, Batı Şeria ile Gazze arasında 2007 yılından beri devam eden bölünmüşlüğün sona erdirilerek ulusal birliğin güçlendirilmesi ve Filistin toprağı ve halkı arasında yeniden kaynaşma ele alındı.



Hamas heyetinde Mahmud er-Rumhi, Muhammed Tutah, Eymen Derağime, Semir Ebu Iyşe ve Nasıruddin eş-Şair bulunuyor.



Görüşmeyle ilgili Hamas'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.



Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti. Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar öncülüğünde uzlaşma görüşmeleri yapılmasına rağmen, üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.



Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.



Fetih ve Hamas yetkilileri, uzlaşı anlaşmasının uygulanması ve bölünmenin sona ermesi amacıyla son olarak 8 Şubat 2016'da Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti.