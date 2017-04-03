"Halkbank ikinci bir kuşatma altında"

ESDER Genel Başkanı Çelikus, Türkiye'nin ve esnafın en önemli kamu bankalarından Halkbank ikinci bir kuşatma altında olduğunu belirtti.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasını değerlendirdi.



"Türkiye'nin ve esnafın en önemli kamu bankalarından Halkbank ikinci bir kuşatmanın altında" değerlendirmesinde bulunan Çelikus, şunları kaydetti:



"Daha önce de 17-25 Aralık kumpasına hedef olan Halkbank, hisselerde kısa süreli değer kaybına uğradı ve bu saldırıyı savuşturup tekrar piyasalardaki önemli yerini aldı. Ancak bu sefer de Halkbank, İran ile ticarette ABD finansal sistemi ve para birimi kullanılmadığı için ve Balkan ülkelerinden Makedonya ve Sırbistan da 65’i aşan şubeler açarak gelişme göstermesi ABD tarafından tehdit olarak algılanmakta ve cezalandırılmak istenmektedir.





Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla (sağda)



Temeli esnaf sandıklarından kurulan, esnaf ve sanatkarlarımıza destek olan milli bir bankamızın böyle bir saldırıya maruz kalmasını esnaf ve sanatkarlar camiası olarak şiddetle telin ediyoruz ve esefle kınıyoruz. Esnafın Halkbank'a olan desteği devam ediyor ve edecektir. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın asılsız olan suçlanmaların açıklığa kavuşup, bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz."