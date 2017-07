Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla kefalet duruşması talep etti

New York'ta tutuklu bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kefalet duruşması talep etti.

"ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" iddiasıyla iş adamı Rıza Sarraf ile New York'ta tutuklu yargılanan Atilla'nın avukatı Victor J. Rocco, kefalet duruşması için mahkemeye dilekçe sundu.



Dilekçede iyi hal, itibarı ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak Atilla'nın kefaletle serbest bırakılması talebinde bulunuldu.



Atilla'nın kefalet için kendisinin ve ailesinin bütün mal varlığını ortaya koyduğu belirtilen dilekçede, tutuksuz yargılanması durumunda New York'tan kesinlikle ayrılmayarak bütün duruşmalara katılacağının teminatı verildi.



Atilla'nın serbest bırakılırsa New York'ta mahkeme yakınlarında bir daire tutacağı kaydedilen dilekçede, Atilla'nın elektronik izleme koşuluyla serbest bırakılması talep edildi.



Dilekçede, tutuklu yargılanmasının Atilla'nın duruşmaya hazırlanmasını zorlaştırdığı kaydedildi.



Atilla 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.