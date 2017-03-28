Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla ABD'de tutuklandı

New York Güney Bölge Savcılığı, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın İşadamı Sarraf davası kapsamında New York'ta tutuklandığını duyurdu.

New York Güney Bölge savcılığından yapılan açıklamada, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'ya işadamı Rıza Sarraf ve bazı diğer kişilerle birlikte "ABD finans kuruluşlarını kullanarak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" suçlaması yöneltildiği bildirildi.



Başsavcı Vekili Joon H. Kim tarafından yapılan açıklamada, Atilla'nın dün tutuklandığını, bugün geç saatlerde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.



Açıklamada, Atilla'nın Sarraf ile birlikte "ABD finansal sistemini kullanarak sahte belgeler ve asıl niyeti gizleyerek İran hükümeti ve İranlı kuruluşlara milyonlarca dolar transfer etme eyleminde bulunduğu" iddiasına yer verildi. ABD yasalarına göre "bankacılık sahtekarlığının 30 yıla kadar", "finansal yaptırımların delinmesinin ise 20 yıla kadar" hapis cezasını gerektirdiği ancak son kararı yargıçların vereceği vurgulandı.



Rıza Sarraf, Manhattan Federal Mahkemesi'nde İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılanıyor.



Davayı açan savcı Preet Bharara ise, 11 Mart'ta Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.