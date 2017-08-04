Halk otobüsü ile tır çarpıştı: 28 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.



Samsun'dan Çarşamba'ya giden 55 RT 071 plakalı özel halk otobüsü ile aynı yönde seyreden C 211102 Kazakistan plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otobüsteki 28 kişi yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.