Halisdemir'in babasından Sekin'in ailesine taziye ziyareti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Sekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'daki ailesini ziyaret etti.



Havayolu ile Elazığ'a gelen Hasan Hüseyin Halisdemir, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ile birlikte Beyzade Efendi Camisi taziye evine geldi. Şehit Sekin'in kardeşlerine ve akrabalarına başsağlığı dileklerini ileten Halisdemir, şehidin kardeşlerinin gözyaşı dökmesi üzerine, "Bizlere bu çocuklarımız çok büyük şeref verdi. Neden ağlıyorsunuz? Ben seviniyorum, siz ağlıyorsunuz. Türkiye'nin bayrağına, toprağına, vatanına sahip olan bu çocuklarımız var çok şükürler olsun." dedi.

"BİZLERE ÇOK BÜYÜK GURUR VERDİ"



Kendisinin de oğlunun şehadeti üzerine çok ağladığını ifade eden Halisdemir, "Ben çok ağladım çok destanlar yazdım, dağa da çıktım ama sonradan akıllandım. Hasan Dağı'na çıktım ama sonradan toparladım. Ne demek, büyük şeref benim Elazığ'a gelip de sizlerle görüşmem ne demek Allah'a binlerce şükür. Allah gani gani rahmet eylesin, bizlere çok büyük gurur verdi. Bununla gurur duymamız lazım." diye konuştu.

"KORKMA OĞLUM, YARADAN BİZİMLE' DEDİM"



15 Temmuz darbe girişimi gecesi oğlu Ömer Halisdemir ile aralarında geçen telefon konuşmasını anlatan Halisdemir, şunları söyledi:



"Darbe gecesi rahmetli ile bir saat görüştüm. Bana şunu söyledi 'Baba benim içerimde bir sıkıntı var. Senin buna nasıl bir tercümen var. Benim ne yapmam lazım?' dedi. Ben de 'Önce bir su iç, sonra bir Yasin-i Şerif ya da bir şeyler oku. Ya Rabbim bana yardım et, de' dedim. Tekrar dedim 'Oğlum hazırlığın var mı?' O da 'Baba hazırım' dedi. Ben de 'Öyle hazır olunmaz oğlum. Tam hazır olacaksın, elin göbeğinde hazır olacaksın.' dedim. 'Tamam baba' dedi. 'Korkma oğlum, Yaradan bizimle' dedim. Yaradan bana söyletmiş. Benim bu söylememden mi çocuk yararlandı, bunu da bazen hesap ediyorum."



Halisdemir, şehit Fethi Sekin'in kardeşi Ahmet Sekin'e Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.



İzmir'de 5 Ocak 2017'deki terör saldırısında dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önledikten sonra şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, 7 Ocak'ta memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.