Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada ara karar
Cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.
Cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.