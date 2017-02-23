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23 Şubat 2017 17:16 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2017 17:19

Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada ara karar

Cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada ara karar

Cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Etiketler: darbe girişimiömer halisdemirfetödavaara karar


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