Halep'ten tahliyeler yarın bitiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Halep'ten bugüne kadar 37 bin 500 kişi tahliye edildi. Yarına kadar tüm tahliyelerin bitirilmesi hedefleniyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'te şimdiye kadar 37 bin 500 kişinin tahliye edildiğini belirterek "Yarına kadar tüm tahliyelerin bitirilmesi hedefleniyor" dedi.



Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, kentte tahliyelerin başladığı 15 Aralık'tan bu yana toplam 37 bin 500 kişinin bölgeden çıkarıldığını vurguladı.



Bakan Çavuşoğlu, "Yarına kadar tüm tahliyelerin bitirilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye sınırındaki İdlib ilinde muhaliflerin kuşatmasında bulunan Hizbullah kontrolündeki Fua ve Kefreya beldelerinden de tahliyeler dün sabah saatlerinde başlamıştı.



Türkiye ile Rusya’nın arabulucuğuyla önceki gün muhalifler ile rejim ve rejim yanlısı terörist gruplar arasında yeni bir mutabakat gerçekleştirilmişti. İki ülke, yeni mutabakatın garantörü olmuştu.



Mutabakat, doğu Halep ile Fua ve Kefreya'dan karşılıklı tahliyelerin yarına kadar bitmesini öngörüyordu.

Kaynak: AA