Halep'ten sivillerin tahliyesi

Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 289'a yükseldi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.



Tahliyelerin başlamasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 289'a ulaştı.



Tedavi altına alınan yaralılardan 41'nin hayatını kaybettiği, 104'ünün il dışına sevk edildiği, 41'inin taburcu edildiği öğrenildi.



Yaralılardan 127'sinin 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.