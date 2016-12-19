Halep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı artıyor

Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 137 sivil Hatay'a getirildi.

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 137 sivil Hatay'a getirildi.



Alnan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.



Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 137'ye ulaştı.



Kente yaralı 50 çocuk ve 87 yetişkinin getirildiği, bunlardan 62'sinin il dışındaki hastanelere sevk edildiği, 13'ünün ise taburcu edildiği öğrenildi.



Yarılılardan 7'sinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Kaynak: AA