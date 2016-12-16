Halep'ten Hatay'a 51 yaralı

Suriye'den Hatay'daki hastanelere 51 yaralı geldi.

Rejim yanlısı yabancı terörist gruplar ile rejim kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 51 kişi Hatay'da tedavi altına alındı.



Suriye'nin Halep kentinin batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartılan ve İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanlar Türkiye'ye sevk ediliyor.



Dün akşam saatlerinden itibaren Cilvegözü Sınır Kapısında bekletilen ambulanslarla alınan ve ağır yaralı Suriyeliler, ilk müdahalenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentteki diğer hastanelere sevk edildi.



Dün başlayan tahliyelerin ardından Hatay'daki hastanelere şu ana kadar 51 yaralının geldiği bildirildi.

Kaynak: AA