Halep'ten getirilen yaralı sayısı 423'e ulaştı

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 423'e ulaştı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumu ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 423'e ulaştı, yaralılardan 124'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Hastaneye getirilen yaralılardan 62'sinin hayatını kaybettiği, 152'sinin başka illerdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği, 90 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.