Halep'ten getirilen hayvanların tedavisine başlandı

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle zarar gören Halep Hayvanat Bahçesi'nden Bursa'ya getirilen 3 aslan, 2 kaplan, 2 sırtlan ve 2 ayı rehabilitasyona alındı.

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle zarar gören Halep Hayvanat Bahçesi'nden alınarak Bursa'ya getirilen 3 aslan, 2 kaplan, 2 sırtlan ve 2 ayının tedavisine başlandı.



Suriye'deki iç savaş nedeniyle zarar gören yabani hayvan türlerinin tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile Four Paws'un girişimleri sonucu Halep Hayvanat Bahçesi'nden alınan 3 aslan, 2 kaplan, 2 ayı ve 2 sırtlan Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen sırtlanlardan birinde böbrek rahatsızlığı, diğerinde ise görme bozukluğu olduğu tespit edildi. Kontrolü yapılan 3 aslanda böbrek sorunu olduğu belirlendi. Davranış bozukluğu tespit edilen 2 ayıya ise serinlemesi için sık sık su veriliyor.



Veteriner hekimlerinin kontrolleri tamamlanıncaya kadar kafeslerde tutulacak hayvanlar daha sonra kendileri için hazırlanan bölümlere alınacak.



KAPLANIN ANESTEZİDE KALBİ DURDU



Sağlık kontrolü için anestezi uygulanan kaplanlardan birinin duran kalbi, Four Paws adına çalışan veteriner hekim Frank Göritz'in kalp masajı ve diğer veterinerlerin müdahalesi sonucu yeniden çalıştırıldı. Serum verilen kaplanın sağlık kontrolünün daha sonraki günlerde yapılacağı belirtildi.



Anesteziyle uyutulduktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen diğer kaplanın ise ciddi rahatsızlığının bulunmadığı bildirildi.



"HAYVANLARIN UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR"



Veteriner hekim Frank Göritz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların genel durumlarının bozuk olduğunu söyledi.



Her muayenede yeni bulgular elde ettiklerini anlatan Göritz, şöyle konuştu:



"Sırtlanlardan birinin gözleri görmüyor, diğerinin böbrek fonksiyonları yerinde değil. Göz problemi olan sırtlanın en kısa zamanda ameliyat olması gerekiyor. Hayvanlar uzun süre yiyecek içecek konusunda sıkıntı çekmişti. Biz hem medikal hem de gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu hayvanların uzun süre tedavi görmeleri gerekiyor. Daha sonrası için de yaşam koşullarının uygunlaştırılması gerekiyor. Kaplanın ise genel durumu bozuktu. Yolda da sıkıntılar yaşadık. Anesteziye alırken kalbi durdu. Kalbi durmuştu ve kalp masajı ve çeşitli müdahalelerle yaşama döndürüldü. Bu hayvanların özel bakıma ihtiyacı var, uzun süre tedavi görmesi gerekiyor."



"TÜRKİYEHEM SURİYE'DEN GELEN GÖÇMENLERE HEM DE HAYVANLARA KUCAK AÇTI"



Four Paws Proje Direktörü Amir Khalil, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların Türkiye'ye getirilmesi konusunda hazırlığın birkaç hafta sürdüğünü anlattı.



Hayvanların savaşın ortasından kurtarıldığını dile getiren Khalil, şunları kaydetti:



"Hayvanları oradan alıp buraya getirmek gerçekten çok önemli bir görevdi. Savaş ortamından bombaların ortasından bu hayvanları çekip almak çok zordu. Keskin nişancılar vardı. Hayvanları hiç kimsenin olmadığı bir sınır bölgesinde Türkiye’den gelen kamyona aktardık. Türkiye, bu konuda bize çok yardım etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Türkiye hem Suriye'den gelen göçmenlere hem de hayvanlara kucak açtı. Yarın yine hem Türk hem de kendi ekibimizle sınıra gideceğiz. 2 arslan ve 2 köpeğin transferini gerçekleştireceğiz."



"SÜREKLİ GÖZETİM ALTINDA TUTUYORUZ"



Barınağın veteriner hekimlerinden Nihal Bilgici Yıldız da hayvanların genel muayenelerini yaptıklarına işaret ederek "Tedavilerine başladık. Şu an hayvanların genel durumu iyi değil, bundan sonraki süreç onların iyileşmesine göre şekillenecek. Sürekli gözetim altında tutuyoruz." dedi.