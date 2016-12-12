Halep'ten geriye 8,6 kilometrekare kaldı

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki doğu Halep'te muhaliflerin kontrolündeki alan 8,6 kilometrekareye düştü.

Suriye'nin doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırısı altındaki muhalifler, kontrollerindeki 4 bölgeden daha çekilmek zorunda kaldı. Kuşatma altındaki yaklaşık yüz bin sivil, 8,6 kilometrekarede sıkıştı.



Muhalifler dün gece yarısı şiddetlenen saldırılar sonucu, öğle saatlerine kadar Şeyh Said, Firdevs ve Salihin bölgelerinden çekildi.



Böylece, doğu Halep'te muhaliflerin kontrol ettiği alan 15 kilometrekareden 8,6 kilometrekareye düştü.







Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari, internet üzerinden gönderdiği ses kaydında, "Muhalif bölgelerden rejim tarafına çok sayıda insan geçiyor. Dün yaklaşık 2 bin kişi geçti. Halep’te yaklaşık 100 bin sivil kuşatma altında kaldı. Çok zor şartlarda yaşıyorlar. Yiyecek, su, elektrik yok." dedi.



Sivillerin bir kısmı rejimin ele geçirdiği bölgelerde kalırken, Esed ordusu halkın bir kısmının bazı yollardan dışarı çıkmasına izin veriliyor. Ancak ailelerin nereye götürüldükleri konusundaki belirsizlik sürüyor.



Kalan siviller, rejim bölgesinde can güvenliklerinin sağlanması, erkeklerin gözaltına ya da zorla rejim ordusuna alınmamaları, güvenli bölgelere gitmelerine izin verilmesi ve aile fertlerinin birbirlerinden koparılmaması gibi temel güvenceler bekliyor.



Rejim ve destekçileri, 15 Kasım'dan bu yana havadan ve karadan şiddetli bombardımanlarla doğu Halep'te son 991 sivili öldürdü, binlercesini yaraladı.

Kaynak: AA