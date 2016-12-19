Halep'ten çıkarılanların sayısı 20 bini aştı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısının yaklaşık 20 bine ulaştığını, çabaların sürdüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısının son tahliyelerle birlikte yaklaşık 20 bin kişiye ulaştığını bildirdi.



Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son tahliyelerle birlikte Doğu Halep'ten muhalif kontrolündeki bölgeye tahliye edilenlerin sayısı yaklaşık 20 bine ulaştı." ifadesini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, bu konudaki çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA