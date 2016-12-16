Halep'ten ayrılmak isteyen çok sayıda kişi var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halep'ten tahliyelerin devam ettiğini belirterek "Ayrılmak isteyen çok sayıda kişinin bulunduğunu biliyoruz. Tahliye edilenler sivil." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıkta Halep’teki mevcut duruma ilişkin basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Halep'teki sivillerin tahliyelerinin tamamlanmadığını söyleyen Çavuşoğlu, kentten ayrılmak isteyen çok sayıda kişinin bulunduğunu ve bunların sivil olduklarını kaydetti.



Suriye'deki iç savaşa çözüm bulmak amacıyla çatışan taraflarla birlikte Türkiye ve Rusya'nın Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacağı söylenen toplantıya değinen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde konunun gündeme geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızla Putin'in telefon görüşmesinde Putin'in şöyle bir önerisi oldu; yani ateşkes sağlandıktan sonra muhalif gruplarla rejimin temsilcilerinin üçüncü bir ülkede görüşmesinde fayda var. Basınımızda sanki bir zirve olacak Cumhurbaşkanımızla Putin bir araya gelecek gibi yansıdı, öyle değil." diye konuştu.

"Tutumumuz belli"



Çavuşoğlu, Halep'teki farklı mezhepsel yapıdaki bazı köylerin kuşatma altında olmasıyla ilgili de "Bazı Şii köylerin ya da Sünni köylerin karşılıklı boşaltılması ya da insani yardımların ulaşması ile ilgili daha önce bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşma o karşılıklı Şii ve Sünni köyleriyle ilgiliydi. Bunların arasındaydı ama burada Halep'teki durum farklı. Bence bu anlaşmaların da uygulanması lazım. Sünni Şii hiç ayrım yapılmaksızın Fua ve Kefreya köyleri bunlar, Şii köyler. Diğer yandan Zebedani ve Madaya, Sünni köyler. Bunlar karşılıklı kuşatılmış. Bu dört köyde yaşayanlar da insan ve hiç ayrım yapılmaksızın bu insanların da bu kuşatmadan kurtulması gerekiyor. Bizim bu konularda tutumumuz bellidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA