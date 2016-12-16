Terörist gruplar yüzlerce kişiyi rehin aldı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi yanlısı yabancı terörist gruplar, kuşatmadaki doğu Halep'ten çıkan tahliye konvoyunu durdurup içindeki yüzlerce kişiyi rehin aldı.

rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, tahliye konvoyuna rejim bölgesindeki Ramuse semtinden geçerken ateş açtı.



Bunun üzerine, duran konvoyun önünde, rejim yanlısı grupların örgütlediği bir kalabalık toplanarak gösteriye başladı.

Terörist gruplar muhaliflerden tavizler istiyor



Kalabalıktakiler kendilerini, İdlib'de muhalif güçlerin kuşatmasında bulunan Fua ve Kefreya beldelerinde yaşayanların akrabaları olarak tanıtıp kuşatmanın kaldırılmasını istedi.



16 otobüsün ve diğer bazı araçların bulunduğu konvoydaki yaklaşık 800 kişi, yabancı terörist gruplar tarafından rehin alınmış durumda.



Grupların, İranlı General Seyid Cevad tarafından komuta edildiği biliniyor.



REJİM KUŞATMASINDAKİ 18 BÖLGE



Şii mezhebine mensup toplamda yaklaşık 15 bin nüfuslu iki belde, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlarca kontrol ediliyor.



Beldeler muhaliflerin kuşatmasında olmasına karşılık, rejim havadan yoğun şekilde yardım ulaştırıyor. Sivillerin ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor.



İranlı General Seyid Cevad, bir süredir Rusya üzerinden Fua ve Kefreya'ya ilişkin taleplerini bildiriyordu.



Ancak söz konusu beldeleri 1,5 yıldır kuşatmada tutan muhalifler, talepleri kabul etmemişti.



Söz konusu beldelerin havadan geniş ölçüde yardım aldığına dikkati çeken muhalifler, insani durumun Halep'tekiyle mukayese edilemeyeceğine işaret ediyor.



Muhalifler, rejim kuşatmasında 18 bölge daha bulunduğunu, Fua ve Kefreya'ya dair taleplerin kabul edilmesi halinde rejim güçlerinin 18 yerleşimde katliamlara girişebileceğinin altını çiziyor.



Muhalifler, Fua ve Kefreya'daki cephe hatlarına, rejimin söz konusu 18 bölgeye saldırıya geçmesi halinde ateş açtıklarını bildiriyor.



TAHLİYELER ASKIYA ALINDI



Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Halep'in doğusundan insanların tahliye edilmesi operasyonunun askıya alındığını açıkladı.



Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısına telefonla bağlanan Dünya Sağlık Örgütü Suriye Temsilcisi Elizabeth Hoff, Halep'teki tahliyelerin rejim tarafından sebep belirtilmeden askıya alındığını söyledi.



Halep'in doğusunda hala kaç kişi bulunduğunu bilmediklerini belirten Hoff, "Tahliyeler askıya alındı. Nedenini bilmiyoruz. Bize nedeni hakkında açıklama yapılmadı. Hala birçok kişi tahliye edilmeyi bekliyor." diye konuştu.



Hoff, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi insani yardım örgütleri çalışanlarından, Halep'te tahliyelerin yapıldığı bölgeden ayrılmalarının istendiğini aktardı.



Toplantıda konuşan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasareviç de, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki doğu Halep’ten çıkan tahliye konvoylarından, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bugün itibariyle toplam 194 hasta ve yaralının ulaştığını söyledi.



Jasareviç, hasta ve yaralılardan ağır olanlarının Türkiye'ye yönlendirildiğini, diğerlerinin ise İdlib'te tedavi edildiğini belirtti.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke ise, rejim yanlısı terörist grupların Halep'teki tahliye konvoyuna ateş açıp durduktan sonra konvoyda bulunan yaklaşık 800 kişiyi rehin almasıyla ilgili soru üzerine, bölgeye erişimlerine izin verilmediğini anımsatarak, "800 sivilin rehin alınmasını basından okudum ve konuyu takip ediyoruz. Bu askeri bir konu, olayın detayları ortaya çıktıktan sonra insani boyutlarını değerlendireceğiz." dedi.

Kaynak: AA